Seçim günü silahlarla kutlama yapan AKP'liler hakkında karar belli oldu

İstanbul Sultangazi'de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılacak.
Cuma, 29 Haziran 2018 08:06

24 Haziran günü seçim sonuçlarının ardından bir parkta toplanan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi havaya ateş ederken görüntülenmişti.

Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan 4 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. 

 