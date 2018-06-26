Seçim günü sadece AKP görevlisinin olduğu kaç sandık vardı?

Seçim günü muhalefet partilerinden temsilcilerin olmadığı sandık sayısı belli oldu.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin sandık güvenliği ekibinin sorumlularından olan Mehmet Ali Çelebi, sandıkların güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sandık başlarında görevlilerle yüzde 99 doluluk sağlandığını belirten Çelebi, "Evet 4 siyasi parti ve 12 STK’nın güç birliği yaparak oluşturduğu Adil Seçim Platformu her sandıkta en az 1 kişi olacak şekilde 400bin görevli hazırladı. Daha önce ifade ettim. 1800 Sandıkta hiçbir partiden temsilci yoktu" dedi.

Çelebi, "Bu 1800 sandıktan 500’ü Şanlıurfa’da olduğundan orada özel bir çalışma yürütülmüştür. Sonuçları ortadadır" ifadelerini kullandı.