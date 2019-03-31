Seçim günü geldi: Türkiye sandık başında

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon seçmen bugün sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başında.

30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarışacağı seçimlerde, yurttaşlar 5 yıl görev yapacak 1389 belediye başkanını belirleyecek.

Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı iller şöyle: "Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis."

Diğer illerde ise oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de bitecek.

EN FAZLA SEÇMEN İSTANBUL'DA

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, seçmenin yüzde 50.7'si kadın, yüzde 49.3'ü ise erkek. En fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt'ta bulunuyor.

ÇANKAYA'NIN SEÇMEN SAYISI 58 İLDEN FAZLA

Seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe ise 680 bin 254 ile Ankara'nın Çankaya ilçesi. Çankaya'daki seçmen sayısı, 'büyükşehir' statüsündeki Erzurum (498 bin 253),Eskişehir (651 bin 356),Malatya (561 bin 708),Mardin (484 bin 284),Ordu (581 bin 352),Trabzon (594 bin 589) ve Van'ın (652 bin 878) da aralarında bulunduğu 58 ilin seçmen sayısından fazla.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Seçimlere katılan partiler: Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, HDP, İyi Parti, MHP, SP, VP.