Seçim gecesi havaya ateş açan AKP'liler serbest kaldı

24 Haziran gecesi çocuk parkında dakikalarca havaya ateş açarak seçim sonuçlarını kutlayan 7 AKP'li serbest bırakıldı

24 Haziran akşamı oy çuvallarını korurken gözaltına alınan 5 CHP'li tutuklanırken, aynı akşam çocuk parkında havaya dakikalarca ateş açan AKP'lilerin tamamı serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekmişti. AKP'lilerin İstanbul'da bir çocuk parkında ellerinde silahlarla yaptığı kutlama görüntüleri ve kimsenin müdahalede bulunmaması tepki çekmişti.

Olayın ardından yapılan operasyonun ardından 7 AKP'li gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin adresinde olayda kullanılan 2 adet kuru sıkı silah ele geçirilmişti.

Seçimi silahla kutlayan AKP'lilerin tamamının serbest bırakıldığı öğrenildi.