Seçim eşitsizliği şimdiden başladı: Hazine'den 5 partiye 670 milyon TL!

Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçim öncesi Hazine bütçesinden 5 partiye toplam 670 milyon TL para yardımı yapılacak. En büyük pay yine AKP'nin olacak.

Milletvekilliği genel seçimlerinin sonuçlanmasıyla siyasi partilere önümüzdeki yıl bütçesinden yapılacak Hazine yardımları da netleşmeye başladı.

Siyasi Partiler Kanunu‘na göre, siyasi partilere her yıl Hazine tarafından ödenmek üzere, genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan partilere aldıkları oy oranında devlet yardımı yapılıyor. Ayrıca bu partilerin dışında yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilere de, en az yardım alan partinin hak ettiği yardım miktarı üzerinden yapılan hesaplamayla ayrıca ödeme yapılıyor. Yardım miktarı, o yılın genel bütçe gelirlerinin 5 binden 2'si oranında belirleniyor. Bu tutar, genel seçimlerin yapılacağı yıllarda üç kat, yerel seçim yıllarında ise iki kat olarak ödeniyor.

Sözcü'nün haberine göre, Hazine'nin 5 partiye yapacağı ödeme şöyle: