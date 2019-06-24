Seçim bittikten sonra veri açıklayan AA: Dünyada tekiz...

31 Mart seçimlerinde veri girişini durdurması nedeniyle eleştiri konusu olan Anadolu Ajansı, 23 Haziran seçimlerinde ise sonuçları neredeyse kesinleştikten sonra açıklamıştı. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, seçim verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halka ulaştırılması büyük bir başarı. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur' dedi.

31 Mart seçimlerinde veri girişini durdurması nedeniyle eleştiri konusu olan Anadolu Ajansı, 23 Haziran seçimlerinde ise sonuçlar neredeyse kesinleştikten sonra veri girişine başlamıştı.

Seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "AA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini son derece başarılı şekilde kamuoyuna aktarmıştır. 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmıştır. Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halkımıza ulaştırılması büyük bir başarıdır. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur. En gelişmiş ülkelerde bile yalnızca sandık çıkış anketleri aktarılırken, AA her seçimde Türkiye çapında sandık başı verilerini aktararak dünyaya örnek bir yayıncılık yapmaktadır. Ayrıca başarımızı perçinleyen en önemli ayrıntı şudur; her seçimde olduğu gibi aktardığımız bu veriler, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de resmi YSK verileriyle birebir aynı çıkmıştır. Demokratik hayatımıza büyük katkı sağlayan bu başarıdan dolayı bütün ekibimizi kutluyor, özellikle kusursuz yazılım sistemini sağlayan teknik personelimize teşekkürlerimi borç biliyorum" dedi.