'Seçim akşamı sokağa çıkacak grupların oluşturulduğu yönünde çok sayıda ihbar geliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, seçim akşamı sokağa çıkacak gruplar oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar geldiğini söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile yapılan görüşmeden sonra bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hangi partiden olursak olalım, kime oy verirsek verelim tüm vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara pirim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz" diyen Kaya, "Yarın yapılacak yerel yönetim seçimlerinin güvenliğiyle ilgili bizi endişelendiren duyumlar alıyoruz. Ankara'nın birçok yerinde, Belediye Başkan Adayımız Mansur Yavaş'ın resminin yer aldığı paraya büründürülmüş, ağır hakaretler içeren bildiriler dağıtılıyor. Duvarlara halkı provoke etmek için yazılar yazılıyor. İl Başkanlığı'mıza seçim akşamı sokaklara çıkacak grupların oluşturulduğu ve görevlendirmelerin yapıldığı yönünde çok sayıda ihbarlar geliyor" ifadelerini kullandı.