Scotty sürücüsünden cinsel istismar!

İstanbul Barosu’na kayıtlı 24 yaşındaki stajyer avukat, Scotty sürücüsü tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Üstelik istismarcının 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldığı öğrenildi.

Scotty adlı motosikletli taşıma uygulaması cinsel istismar haberiyle gündeme geldi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan bir Scotty kullanıcısı, sürücü tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Yaşanan istismar olayının ardından Emniyet'e giderek şikayetçi olan genç kadın, istismarcının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şahsın beni işaretlemediğim konuma rızam dışında götürdüğü açık olmasına ve cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakılma şikayeti ile başvurmama rağmen ve hatta savcı tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen HAKİM ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKTI" diyen genç kadın, "Bu şahıs veya ailesi veya yakın çevresi benim kimliğimi biliyor, telefon numaramı biliyor, çalıştığım yeri öğrenebilirler ve bana zarar verebilirler. Ayrıca şahıs ciddi bir cezayı öngörerek kaçabilir. LÜTFEN BURADA SESİMİ DUYURMAMA YARDIMCI OLUN. LÜTFEN BANA DESTEK OLUN. KAMUOYU BUNLARI GÖRMEZDEN GELDİKÇE, BİZ ADALETİ TALEP ETMEDİKÇE HER GEÇEN GÜN BİRİLERİ DAHA TRAVMA YAŞAYACAK" ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Scotty adlı firma bir açıklama yaparak, "sürücünün hesabının kapatıldığını" açıkladı.

Açıklama şöyle: