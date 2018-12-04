SBF’de 159 yıllık Mülkiye geleneğine bir darbe daha

Mülkiye’nin 159'uncu kuruluş yıldönümünde Mülkiyeliler Birliği dışlandı. Mülkiyeliler Birliği, davet edilmelerine karşın son dakikada Rektör Erkan İbiş’in gelmesi nedeniyle fakülteye alınmayacaklarının belirtildiğini kaydederek yasağa tepki gösterdi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin 159'uncu kuruluş yılı etkinlikleri programına Mülkiyeliler Birliği dahil edilmedi. Mülkiyeliler Birliği’nin bütün yöneticilerine davetiye gönderildiği halde, her yıl yapılan törende konuşan Mülkiyeliler Birliği yöneticileri, bu yıl konuşamayacak.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu yasağa tepki gösterdi. “Rektör Erkan İbiş’in Fakülte’ye geliyor olması nedeniyle Mülkiye camiasının temsilcisi, Mülkiyeliler Birliği Derneği, 4 Aralık programından dışlanmış durumda” denilen açıklamada, fakültedeki bütün özgüllükleri yok etmeye çalışan anlayışa karşı Mülkiye’yi koruyabilecek bir yönetimin de ne yazık ki bulunmadığı belirtildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde geleneğin tasfiyesi sürüyor. Mülkiye’nin geleneklerinin sürdürülmesini sağlayan Fakülte-Mezun ilişkileri, Fakültedeki KHK tasfiyelerinin ardından sekteye uğramaya başladı. 10 binin üzerinde mezunu temsil eden Mülkiyeliler Birliği’nin yöneticilerinin fakültedeki etkinliklere girmelerinin engellenmesiyle başlayan süreç, Fakültenin kuruluşunun 159. yılı törenlerinde yeni bir boyuta evrildi. Yıllardır 4 Aralık’ta fakültede düzenlenen etkinlikte konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı bu yıl konuşamayacak. Başkan dışında bir yöneticinin de konuşmasına izin verilmedi.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreteri İlker Akcasoy’u arayan fakülte görevlileri durumu kendisine bildirdi. Gerekçeye ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

SBF Dekanlığı geçtiğimiz hafta bütün Mülkiyeliler Birliği yöneticilerine tören davetiyelerini isme yazılı olarak göndermişti. Buna rağmen Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluş etkinlikleri programından çıkarılması SBF-Mülkiye’nin tasfiyesinde en büyük rolü oynayan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in de törene katılmak istemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

AÜ Rektörü Erkan İbiş’in hazırladığı listeler nedeniyle 40 bilim insanı SBF-Mülkiye’den OHAL KHK’leri ile atılmıştı.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak, etkinliğe bir gün kala bildirilen yasağa tepki gösterdi. Açıklamada, “Peki bugün siz neyi kutluyorsunuz” diye soruldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Değerli Mülkiyeliler,

4 Aralık tarihi, Fakültemizin kuruluşu, 159 yıllık bir kurumun başlangıcı kabul edilir. Türkiye’de Mülkiye kadar köklü gelenekleri olan çok az kurum vardır. Mülkiye camiası bütün unsurları ile birlikte bugüne kadar ürettiği değeri korumayı başarmış, aldığı bütün darbeleri püskürtmeyi bilmiş, Türkiye modernleşmesinin başlarında edindiği kamudan yana eleştirel pozisyonunu koruyabilmiş, hiçbir iktidarla bağlı olmadan sosyal bilimin icra edilme koşullarını yaratabilmiştir. Bu perspektif ile yetişen Mülkiyeliler, uğraşıları her ne olursa olsun ülkenin en yakıcı sorunlarında kendilerini hep ön saflarda bulmuşlardır. Türkiye’nin içinden geçtiği her siyasal kriz ve baskı döneminin Mülkiye’de acı deneyimler yaratması bu nedenle tesadüf değildir; Mükiye’nin bir kurum olarak var olduğunu, bir kurum olarak savunulması gerektiğini en iyi gösteren şey de bütün bu dönemlerin ardından Mülkiye’nin yeniden yaratılabilmesidir. 12 Mart, 12 Eylül ve bugün. Mülkiye kendini bir kurum, bir perspektif, bir ekol olarak yine ortaya koymaktadır; Cumhuriyetin belirlediği ikametgahı olan Cebeci’deki tarihi binanın çektiği çilenin son yaşananlarla katlanarak artmasına rağmen ve tam da bu nedenle.

Bugün 4 Aralık. Camiamızın bütün unsurları, kendilerini bir araya getiren 159 yıllık kurumun değerlerinin yaşamasından ve geleceğe bir kez daha taşınabilmiş olmasından duyduğu sevinci yaşıyor. Fakat bu sevinç ne yazık ki Fakülte’de yankılanamayacak. Çünkü Mülkiye üzerinde kurulan akademik ve siyasal baskıların uygulayıcısı olan Rektör Erkan İbiş’in Fakülte’ye geliyor olması nedeniyle Mülkiye camiasının temsilcisi, Mülkiyeliler Birliği Derneği, 4 Aralık programından dışlanmış durumda. Fakültemizdeki bütün özgüllükleri yok etmeye çalışan anlayışa karşı Mülkiye’yi koruyabilecek bir yönetim de ne yazık ki yok.

Mülkiyeliler Birliği kurullarının haftalar öncesinden resmi olarak davet edilmesine karşın Fakültemize alınmayacak olmasının telefon aracılığıyla söylenmesinin ardından meşru olan soru şudur? Peki siz bugün neyi kutluyorsunuz? Bu meşru soru sevincimize gölge düşürmeyecek. Şair Hasan Hüseyin’in dediğini bir kez daha söyleyeceğiz yalnızca: “Yaprak döker bir yanımız…”

159. yıl sevincini Mülkiyeliler ve dostları ile paylaşmak için 4 Aralık’ta Mülkiye 159. Yıl Resepsiyonu’nda buluşacağız. Mezunlarımızı, öğretim üyelerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi saat 18:00’de Mülkiye 159. Yıl Resepsiyonu’na bekliyoruz.

Mülkiye Hey!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu”