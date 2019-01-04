Sayıştay'dan TOKİ raporu: Şantiyelerde iş güvenliği yok

Sayıştay, TOKİ şantiyelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eksiklikler tespit etti. Şantiyelerdeki seyyar kabloların muhafaza altına alınmaması, yüksekten düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet tedbirlerinin olmaması gibi eksikliklerin giderilmesi istendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu uyarınca TOKİ’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükleriyle ilgili eksiklikler tespit edildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Sayıştay’ın TOKİ bünyesindeki şantiyelerde yaptığı denetimlerde, “Yüksekte çalışma yapan işçilerden bazılarının paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadıkları”, “Yüksekten düşme tehlikesi olan bazı yerlerde ve asansör boşluklarında emniyet tedbirinin olmadığı” gibi pek çok iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eksiklik saptandı.

SEYYAR İSKELELERİN KORKULUKLARI TAKILMAMIŞ

TOKİ’ye bağlı taşeron firmalarda çalışanların, 16 saatlik iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eğitimlerinin ve yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitimlerin eksik olduğunun tespit edildiği raporda iş güvenliğini/işçi sağlığını tehdit eden diğer eksiklikler şu şekilde sıralandı:

Çelik burunlu iş ayakkabısı kullanmayan, gürültülü ortamda (hilti çalışırken) kulak koruyucu, baret ve iş elbisesi kullanmayan işçilerin olduğu,

Sabit dış cephe iskelelerinin bir kısmında ve korkulukların çok büyük bir kısmında merdiven tertibatı olmadığı,

Seyyar iskelelerin korkuluklarının takılmadığı,

Sahaya iniş çıkışta kullanılan merdivenin kenarlarının korkuluklu ve standartlara uygun olmadığı,

Seyyar kabloların muhafaza içerisine alınmadığı, ek yerlerinin olduğu,

Sahada taşeron olarak çalışan firmaların risk analizi, acil durum planı, iş sağlığı ve güvenliğine dair noter onaylı defteri, işyeri hekimine ait sözleşmesi, iş güvenliği uzmanına ait sözleşmesi, çalışanların toplam 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri ve yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitimlerin eksik olduğu,

Elektrik panolarının bazılarının kapalı ve kilitli tutulmadığı, önlerinin yalıtkan paspasla kaplanmadığı,

Hareketli platformların ve sabit dış cephe iskelelerinin kurulduğu zemin ve kurulum şeklinin riskli olduğu,

Spiralle demir kesme işlemi ve elektrik kaynağı yapan işçilerin kaynak maskesi ve eldiven kullanmadığı tespit edilmiştir.

‘KORUYUCU MALZEME KULLANIMINDAN İMTİNA EDENE GEREKLİ YAPTIRIM YAPILSIN’

Sayıştay raporunda öneriler ise şu şekilde sıralandı: