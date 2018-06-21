Sayıştay'dan Şehir Hastaneleri açıklaması: Denetim raporları 'taslak'

Sayıştay web sayfasında soL'un özel haber yaptığı Şehir Hastaneleri raporuyla ilgili basında yer alan haberler hakkında bir açıklama yayımlandı. Rapor nedeniyle görevden alınan bir denetçi olmadığı belirtilirken raporun varlığına ve içeriğine ilişkin belirgin bir 'yalanlama' yapılmaması dikkat çekti. Denetim raporlarının 'taslak' raporlar olduğu, kamu idaresine yöneltilen soru ve isteklerin yanıtlanması sonrası 'nihai' raporların hazırlanacağı vurgulandı.

Sayıştay web sayfasında soL'un tamamına ulaşıp haberleştirdiği, başka gazetelerde de aynı eksende haberlere konu olan Şehir Hastaneleri raporuna ilişkin bir açıklama yayımlandı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada rapor nedeniyle görevden alınan denetçi olmadığı belirtildi. Rapora ilişkin doğrudan bir "yalanlama"ya yer verilmezken denetim çalışmalarının sürdüğü, çalışmalar esnasında denetçilerin "şüpheci bir bakış açısına ve sorgulayıcı kişiliğe" sahip olması gerektiği, önce "taslak denetim" raporlarının hazırlandığı, bunlar kontrol edildikten sonra "nihai" denetim raporlarına ulaşıldığı, haberlerde "taslak denetim" raporlarının "nihai" rapor gibi değerlendirildiği vurgulandı.

"Bazı basın yayın organlarında Sayıştay tarafından Şehir Hastanelerinin denetimine ilişkin haberlere yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçekleri yansıtmamakta olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur" denilen Sayıştay açıklamasında soL'un haberine de konu olan raporun varlığı, "taslak denetim" raporu rezerviyle kabul edilirken bulguların, kamu idaresi tarafından henüz cevaplanmamış sorularla değişebileceği de öne sürüldü.

Açıklamada yer alan önemli noktalar şöyle:

Haberde “denetim ekibi başkanının hükümet tarafından görevden alındığı” şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Yıllık Denetim Programları kapsamında denetçilerin denetim ekiplerinde görevlendirilmeleri Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Denetçiler 2017 yılı denetim programı çerçevesinde görevlerine devam etmekte olup, görevden alınan herhangi bir denetçi bulunmamaktadır.



2017 yılı denetim çalışmaları devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası Denetim Standarlarına göre denetçinin, denetimlerde “şüpheci bir bakış açısına ve sorgulayıcı kişiliğe” sahip olması gerekmekte olup, tespit ettiği her hususla ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak üzere kamu idaresinden açıklama istemek durumundadır. Bu günlerde, denetim ekiplerinin denetimlerde ortaya çıkan bir kısım hususlara ilişkin tespitleri kamu idarelerine gönderilmiş olup, kamu idareleri tarafından yapılacak açıklamalar beklenmektedir. Kamu idaresi tarafından her bir tespite ilişkin olarak yapılacak açıklamalar, ilgili denetim ekibi tarafından yeterli ve uygun denetim kanıtı oluşturup oluşturmadığı yönünden değerlendirilecek ve raporlama çalışmaları yapılacaktır.



6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay, denetimlerini Uluslararası Sayıştaylar Teşkilatı – INTOSAI- tarafından belirlenen Uluslararası Denetim Standarlarına göre yürütmektedir. Söz konusu standartlara göre taslak denetim raporu oluşturulduktan sonra, yürütülen denetimlerin Uluslararası Denetim Standarlarına uygunluğunu gözetmek üzere “denetim sırasında ve denetim sonrasında uygulanan kalite kontrol prosedürleri” uygulandıktan sonra nihai denetim raporları hazırlanmaktadır.



