Sayıştay: Belediyeler vakıf ve derneklere para aktaramaz

Sayıştay, hazırladığı bir raporda belediyelerin vakıf ve derneklere para aktarmasının yasal olmadığını ifade etti.

Gerici dernek ve vakıflara belediyelerden yapılan para ve taşınmaz aktarımı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sayıştay'ın hazırladığı raporda, belediyelerin dernek ve vakıflara para aktarmasının, taşınmazları tahsis etmesinin Belediyeler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

Belediyelerin dernek ve vakıflara doğrudan parasal kaynak aktaramayacağının dile getirildiği raporda, "Belediye Kanunu'nda hangi giderlerin yapılabileceği açıkça belirlenmiş ve dernek ve vakıflara doğrudan parasal kaynak aktarımına izin verilmemiştir" denildi.

Sayıştay'ın raporu AKP'li belediyelerin koltuklarını kaybettiği döneme denk gelmesi dikkat çekti.