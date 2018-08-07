Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk defa düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk defa düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplamda 13,5 milyar lira bedeli olan savunma alanı projelerinin değerlendirildiği toplantıda "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında savunma alanında hazırlanan 45 projenin değerlendirildiği öğrenildi.

ATAK VE İHA BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Büyük bir bütçe ayrılan savunma projelerinde ATAK helikopterine ve İHA sistemlerine vurgu dikkat çekti.

Projeler arasında ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve İHA sistemlerinin geliştirilmesi öne çıkarken, yerli üretim savunma teknolojisi sistemlerine yenilerini eklemeye dönük girişimlerin de olduğu öğrenildi.

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin karar mekanizması olan ve Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin görev alanları şu şekilde:

-Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,

-Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,

-Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak,

-Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imalî, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Başkanlığı’na talimat vermek,

-Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,

-Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

-Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kullanım esaslarını tespit etmek.

-Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.