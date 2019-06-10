Savunma Sanayi Başkanı’ndan F-35 açıklaması: İzahı yok, müzakere edeceğiz

Pentagon'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupla Türkiye’ye S-400 satın alması durumunda uygulayacağı yaptırım planını açıklamasının ardından Akar’dan henüz konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bugün yaptığı açıklamada 'izahı yok, müzakere edeceğiz' dedi.

Bilkent Üniversitesi’nde yapılan bir fuara katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD Savunma Bakanlığı’nın mektubunun muhatabının Milli Savunma Bakanlığı olduğunu, bakanlığın bu konuda bir çalışma yaptığını ve “koordinasyon halinde” olduklarını kaydetti.

"Türkiye'nin S-400 konusunda tavrının net" olduğunu belirten Demir, "Biz bu meseleyi bitirdik' diye defalarca söylendi" dedi.

Demir, ABD’nin S-400’lerin Türkiye’de bulunmasıyla ilgili “teknik endişelerini” gidermek üzere Ankara'nın önerdiği ortak çalışma grubu konusunda Washington’un henüz hiçbir adım atmadığını söyledi.

Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının Türk savunma şirketlerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Demir şunları kaydetti:

‘MÜZAKERE EDECEĞİZ’

“Birincisi, F-35 ile S-400'ün Türkiye'de beraber bulunması risk teşkil eder diye bir iddia var. Bu iddianın ne olduğunu tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi ise Türkiye'nin program ortaklığı. Bununla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye'nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, 'alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır? Çünkü Türkiye'nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz.”

Akar ile Shanahan'ın 26-27 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi kapsamında görüşmesi bekleniyor.

