Savunma Bakanlığı yeni armasını tanıttı: Kılıç eklendi

Milli Savunma Bakanlığı, tüm Bakanlıkları kapsayan 'Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu bir görsel sistem oluşturulması' gerekçesiyle hazırladığı yeni armayı tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Bakanlığın yeni armasını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tek Devlet, Tek Marka" vizyonu çerçevesinde, tüm Bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu belirten Zincir, bakanlığın yeni armasını tanıttı.

Armada, bakanlığın millilik yönüne dikkat çekmek için ay yıldız kullanıldığını, Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde bir konumlandırılma yapıldığını anlatan Zincir, "Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmişi ve gücü simgelenmiştir." diye konuştu.

Eski arma: