Savcılıktan Mabel Matiz'e '1 dolar' yanıtı: Vatandaş şüphelenmekte haklı

Mabel Matiz, klibinde 1 dolar kullandığı için kendisini 'FETÖ’ye destek vermekle suçlayan kişiyi savcılığa şikayet etti. Ancak savcılıktan şu yanıt geldi: '15 Temmuz travması sonrası klibi izleyenler, FETÖ’yle ilgili bir bağlantı kurabilir. Vatandaş, şüphelenme ve şikayet hakkına sahiptir.'

Mabel Matiz, klibinde 1 dolar kullandığı için kendisini 'FETÖ’ye destek vermekle suçlayan kişiyi savcılığa şikayet etti. Ancak ünlü şarkıcı, savcılıktan şu yanıtı aldı: "15 Temmuz travması sonrası klibi izleyenler, FETÖ’yle ilgili bir bağlantı kurabilir. Vatandaş, şüphelenme ve şikayet hakkına sahiptir."

Bir vatandaş, "Ya Bu İşler Ne" şarkısının klibinde "FETÖ"nün simgelerinden olduğu iddia edilen 1 doları kullanarak cemaate destek olduğunu iddia ettiği Mabel Matiz'i savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı suçlamayı reddederken, savcılık soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ardından Matiz, kendisini ihbar eden kişiden şikayetçi oldu. Ancak savcılık, vatandaşın ihbar hakkını kullandığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre savcılığın kararında şu ifadeler yer aldı: "15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan toplumsal travma sonrası bu klibi izleyen bir vatandaşın; klibi çekenlerin veya sanatçının, hain FETÖ ve darbe girişimiyle bağlantılı olabileceği şüphesini yaşaması, görünür bir gerçektir. Matiz hakkındaki soruşturma, delil yetersizliği gerekçesiyle kapanmış ve Matiz'in üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna dair yargısal bir kanaatin olmadığı anlaşılmıştır."