Savcılık lütfetti: Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararı kaldırıldı

Savcılık tarafından verilen kararla Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Adli kontrol altındaki Müjdat Gezen'le ilgili yapılan başvuru kabul edildi.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen yaptığı açıklamada "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi.

'BİLİYORUM AMA SÖYLEYEMEM'

Daha önceki başvurusu kabul edilmeyen Gezen şunları söylemişti:

"İtiraz kabul edilmedi. Şimdi burada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var. Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaçmasın, delilleri karartmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim. Onun için söylenecek bir şey yok yani.

Bu konuda yasa çiğneniyor. Suçumun ne olduğu söylenmiyor. Suçu şöyle tarif ettiler en son. 'Eleştiri sınırlarını aşmak.' Eleştiri sınırını aşan bir kişi imza verir mi? Vermez. Hiçbir kanunda hiçbir yasada yok. Ama artık bu ülkede yasaların çiğnenmesi alışılagelmiş bir şey olduğu için, biz de geliyoruz imza veriyoruz. Ama bu böyle gitmez."