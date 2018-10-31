Savcılık Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gelinen aşamayı açıkladı.

Başsavcılık, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü duyururken, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

'YERLİ İŞ BİRLİKLER' HAKKINDA YOL ALINAMADI

Başsavcılık açıklamasında, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada yerli işbirlikçilere ilişkin görüşmeler sırasında yaşanan "anlaşmazlık" şu ifadelerle aktarıldı: "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlama aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, 'yerli işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. Suudi Arabistan heyeti, 30 Ekim 2018 tarihinde yeniden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiş, bu görüşmede de, kendilerine aynı sorular yöneltilerek, cevap beklendiği vurgulanmıştır. Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da, 'sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği' beyan edilmiştir."

'YARGILAMA YETKİSİ TÜRKİYE'NİN'

Olayla ilgili yargılama yetkisinin Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayan açıklamada "Soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir" ifadelerine yer verildi.