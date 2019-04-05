Savcılar sandık görevlilerinin peşine düştü: Bilgileri verilecek

AKP'nin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki seçim baskısı sürüyor. YSK, seçim kurullarında görev yapan isimlerin bilgilerini savcılıklara verecek.

Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt, Zeytinburnu, Beylikdüzü seçim kurullarında görev alanların bilgilerini istediği ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun 02.04.2019 tarihli, '1782' No'lu karar gereği istenen bilgilerin "Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmesinde bir sakıncı görülmemiştir" denildi.

CHP'ye ulaşan belgeye göre; sandık kurulu başkanlarının, memur üyelerin, parti görevlilerinin, oy torbalarını teslim almakla ve seçim sonuçlarını sisteme girişini yapmakla görevlendirilenlerin bilgileri istendi.

Belgeye göre görevli kişilerin isim, soy ismi, T.C. kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve hangi kurumdan görevlendirildiklerine dair liste istenildiği belirtiliyor.

Belgenin 'sonuç' bölümünde şöyle denildi

1- Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin soruşturma kapsamında olması durumunda verilmesine,

2- Karar örneğinin Esenyurt 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki sandık kurulları üyelerinin genel bilgi taramasından geçirildiğini öne sürmüştü.