Savcı Mehmet Selim Kiraz iddianamesi tamamlandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi. 13 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet, biri için de 15 yıl ceza istendi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede 13 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet, bir şüphelinin ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

31 Mart 2015'te rehin alınan savcı Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede Faruk Ereren, Zerrin Sarı ve eylemde kullanılan silahı sağlayan, güvenli ev bulan isimlerin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14 isim şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede eylemin Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilere "tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "Cebir ve tehdit kullanılarak, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne yardım etme" gibi suçlamalar yöneltildi.

Öldürülen Şafak Yayla'nın kuryeliğini yapan tutuklu şüpheli Mustafa Koçak'ın olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ifade edilirken, şüphelinin Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un eylemden önce şüpheliler Cengiz Özel'e ait evde kaldıkları belirtildi. 3 Mart 2016'da öldürülen Berna Yılmaz'ın savcı Kiraz'ın öldürülme talimatını yurt dışından ağzında taşıdığı SD kartla getirdiği ifade edilen iddianamede, tutuklu şüpheli Mithat Öztürk'ün örgüt üyelerinin yurt dışına çıkışlarına yardım ettiği belirtildi.

Eylemde kullanılan silahı kurye Mustafa Koçak'a ileten Murat Canım da iddianamede şüpheli olarak yer aldı.