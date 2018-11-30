Savcı, Brunson kararına itiraz etti

İzmir’de yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildikten sonra tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkındaki karara duruşma savcısı itiraz etti. Savcı kararın bozulmasını talep etti.

İzmir'de “FETÖ ile PKK adına suç işlediği” ve “casusluk” yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildikten sonra tahliye edilerek ülkesine dönen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkındaki karara duruşma savcısı itiraz etti. Savcı kararın bozulmasını talep etti.

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt ise İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz edip, usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Halavurt’un başvuru dilekçesinde, kararın istinaf yoluyla incelenerek bozulması talebi de yer aldı.

DHA'nın haberine göre, Brunson'un avukatının itiraz ettiği 17 Ekim günü duruşma savcısı da karar hakkında müddeti muhafaza talepli dilekçe sunup, gerekçeli kararı mahkemeden istedi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını inceleyen savcı, bu kez de Bölge Adliye Mahkemesi’ne kararın bozulması için talepte bulundu.