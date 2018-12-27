‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diyen hekimler hakim karşısında

'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklama nedeniyle haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin yargılandığı dava bugün Ankara Adliyesi’nde başladı.

TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından yaptıkları savaş karşıtı açıklamayla, başta Erdoğan ve tüm AKP'lilerin hedefi haline gelen 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 11 hekimin yargılandığı dava bu sabah Ankara’da 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Türk Tabipleri Birliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bütün savaşlar her yerde ve her dönemde ‘Halk Sağlığı Sorunudur’. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Onurumuzdur” denildi.

“Savaş bir halk Sağlığı sorunudur” diyen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyeleri’nin yargılandığı dava başladı. Sözümüzün arkasındayız #BarisveHekimlikYargilanamaz pic.twitter.com/PEi8hekqTt — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) 27 Aralık 2018

Dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in de içinde bulunduğu 11 hekim, 30 Ocak’ta evleri basılarak gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamanın ardından hedef gösterdiği TTB’den “Türk” ifadesinin kaldırılmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığı, eski Merkez Konsey üyesi 11 hekim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın hazırladığı iddianame 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmişti. TTB Merkez Konseyi üyesi 11 hekimin “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Dün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt, iddianamede insanı hayrete düşüren delillerin yer aldığını belirterek bunları şöyle sıralamıştı: