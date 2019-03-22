Satmazsan bağ, satarsan dağ olur: Özhaseki fiyat beğenmedi...

AKP'nin Ankara Büyükşehir adayı Özhaseki'nin Kayseri Talas'ta 500 bin TL değerinde gösterdiği bağevine 1 milyon TL'ye alıcı çıktı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, satması halinde bağevini 1 mlyon TL'ye alacağını Twitter hesabından duyurdu.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, birkaç hafta önce mal varlığını açıkladı. Mal varlığı listesinde Talas ilçesindeki bağevi de bulunuyordu. Özhaseki bu bağevinin 500 bin TL olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine CHP Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Özhaseki'nin bağevinin değerinini çok düşük gösterildiğini iddia ederek 750 bin TL vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Özhaseki'den bu süreçte hiçbir tepki gelmedi. Özhaseki'nin değeri düşük gösterilen bağevinin peşini bırakmayan CHP'li Çetin Arık, öncek gün Twitter hesabından yeni bir teklifte bulundu. Arık, Özahsekin'nin bağevine 1 milyon TL vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Dr. Çetin Arık'ın bu teklifine Özhaseki'den halen bir yanıt gelmedi.