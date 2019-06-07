Satılacağı duyurulan Milli Piyango'dan kamuya 1,5 milyar lira kaynak

Tamamı Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ve yıl sonunda kadar satılacağı açıklanan Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak sağladı.

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ve yıl sonunda kadar yabancılara satılacağı açıklanan Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak sağlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl vergiler dahil 3 milyar 528 milyon lira gelir elde eden kurum, talihlilere ödenen ikramiyeler yanında vergi olarak kamuya da gelir sağladı.

Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya aktarılan kaynak 1 milyar 585 milyon lira oldu. Kamuya sağlanan bu kaynağın 817 milyon lirası vergi olarak sağlanırken; 768 milyon lirası ise savunma sanayisine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye’nin tanıtımına, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına aktarıldı.

Son beş yılda kamuya sağlanan kaynak da 6 milyar 354 milyon lirayı buldu.

YIL SONUNA KADAR SATILMASI PLANLANIYOR

Geçtiğimiz ay, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 100 sahip olduğu Milli Piyango’nun lisans haklarının 47 yıllığına yabancı bir yatırımcıya "devredileceği" açıklanmıştı. TVF Müdürü Zafer Sönmez "gelir paylaşımı modeli" olarak tanımlanan işlem için haziranda teklif alınmaya başlanacağını, satışın yıl sonunda tamamlanacağını kaydetmişti.

Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango'nun Yunanistan merkezli şans oyunu firması Intralot'un tarafından satın alınmak istendiği iddia edilmişti. Milli Piyango, 2015 yılında da özelleşmeye çıkmış fakat ihale tamamlanmamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TVF’nin başkanlığına kendini, başkan vekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı getirmişti.