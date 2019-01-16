SAT komandoları Suriye’ye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 'en elit' birliği olarak tanımlanan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları dün Kilis-Elbeyli’den 'Fırat Kalkanı' harekâtı ile kontrol altına alınan bölgeye giriş yaptı. SAT komandolarının bölge içinde ilerleyerek Menbiç kırsalına konuşlanacakları ileri sürüldü.

SAT komandolarının dün Kilis-Elbeyli’den 'Fırat Kalkanı' harekâtı ile kontrol altına alınan bölgeye giriş yaptığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, askerlerin bölge içinde ilerleyerek Menbiç kırsalına konuşlanmaları bekleniyor. Haberde yer alan bilgiye göre, birliğinin karadaki görevleri arasında kritik hedef tespiti, kara unsurlarının geçiş yapacağı yerlerde bubi tuzaklarını temizlemek bulunuyor. SAT komandolarının Menbiç kırsalına doğru hareket etmesi, TSK unsurlarının kırsalda Menbiç merkezine daha yakın bir yere doğru hareketlenebileceği yorumlarına neden oldu.