Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın saldırısına uğradı, koruma kararı aldırdı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın saldırısına uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Avukatıyla birlikte adliyeye gelen Sıla, Kural hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Adliye önünde açıklamada bulunan Sıla, “İfade vermeye geldim. Ahmet Kural’dan şikayetçiyim” dedi.

Sıla'nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise evde darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit olayının yaşandığını belirterek, dün itibarıyla koruma kararı çıkardıklarını, savcılığın da Sıla’nın ifadesine başvurduğunu söyledi.