Şarkıcı Alpay: 3 Fidan'ı ve Berkin'i savunmak terörse teröristim

Konser sırasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ı anması nedeniyle hakkında terör soruşturması başlatılan ünlü şarkıcı Alpay, 'Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim' açıklamasında bulundu.

soL - Haber Merkezi