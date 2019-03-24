Sarıyer Semt Evi coşkuyla açıldı

TKP “Emekçilere…” sloganıyla gerçekleştirdiği 2018 konferansı sonrasında emekçi mahallelerinde yerelleşmesinin önemli adımlarından olan Semt Evleri'nden biri daha bugün Sarıyer'de açıldı. Açılışa TKP İstanbul Belediye Başkan adayı ve Sarıyer Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı. Sarıyer emekçilerinin büyük ilgi gösterdiği Semt Evi açılışı yapılan konuşmalarından ardından Yapıcılar grubunun müzik dinletisi ile sonlandı.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) “Emekçilere…” sloganıyla gerçekleştirdiği 2018 konferansı sonrasında emekçi mahallelerinde yerelleşmesinin önemli adımlarından olan Semt Evleri'nden biri daha bugün Sarıyer'de açıldı.

Sarıyer Semt Evi'nin açış konuşmasını TKP Sarıyer adına Nurcan Erdoğan yaptı.

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, diğer partilerin ilkesizliklerinin altını çizerek başladığı konuşmasında, solu yok sayan, solun ülkemizdeki birikimini bir kalemde sağcıların, faşistlerin, imamların eline vermeye çalışan bu tavrı mahkum etmek gerektiğini söyledi.

TKP'nin, programı ve ilkeleriyle seçimlerde oy istediğine değinen Karaoğlu, ''Emekçilerin refah ve mutluluğu için oy istiyoruz. Dinci istismarına, kadın düşmanlığına, ranta, yalana, yağmaya karşı adaylarımıza oy istiyoruz. Belediye meclis üyesi adaylarımıza oy istiyoruz. TKP’ye verilen her oy, bu düzene bir çomak sokmamızı, düzen dişlilerinin çalışmasına engel olmamızı sağlayacaktır'' dedi.

Karaoğlu, İstanbul'un çok büyük bir kent ve bununla orantılı olarak da üreten bir kent olduğunu belirtti ve belediyelerin şirket gibi değil, yerel yönetimlerle halkın çıkarları için çalışması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ilan ettikleri, sonu AŞ olan 17 şirketi olduğunu anlatan Karaoğlu,

Bu 17 Şirketi yöneten yerel yönetim olmaz. Holding olur. Belediye başkanı da CEO olur. Dostlar İstanbul’da belediye başkanı değil, holding yönetecek patronu seçtirecekler. Buna oy istiyorlar. İstanbul halkından bu holdingi kimin yöneteceğini seçmesini istiyorlar. Holding patronu haline gelen belediye başkanlarının kent yönetiminde olması demek sömürü demektir. Rant demektir, yağma demektir, emek düşmanlığı demektir. İstanbullulardan buna oy verilmesini istiyorlar. Holding yönetecek patron elbette emekçilerin gerçek sorunlarından bahsetmez. Asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilerden bahsetmez. İşsizlerden bahsetmez. Neden bahseder? Projelerden elbette. Bu nedenle sürekli projelerden bahsediyorlar. Dostlar gelin, kentimizi paranın saltanatına teslim etmeyelim. Gelin bu düzmeceyi, oyunu elimizin tersi ile itelim. Holdingi AKP mi yönetsin CHP’mi yönetsin oyunu oynayanlara TKP’ye oy vererek yanıt verelim. Paranın saltanatına karşı mücadele eden TKP’ye güç verin.

Düzen partilerinin yalanlarına, seçim rüşvetlerine, imamlarına, faşistlerine boyun eğmeyerek TKP’ye oy vermeye çağıran Karaoğlu, ''Verin ki biz, TKP adayları olarak paranın saltanatına patron partilerinin emek sömürüsüne dayanan belediyecilik hizmetlerine tezgâhına taş koyalım. Bugün burada, Sarıye’de açılışını yaptığımız semt evinde TKP daha da güçlenecek, örgütlenecek, Sarıyer halkı ile birlikte mücadeleyi örgütleyecek. Patron partilerinin yağmasına karşı Sarıyer halkı ile barikat oluşturacak'' diyerek sözlerine son verdi.

TKP Sarıyer Belediye Meclis üyesi adayı Bade Başkan sözlerine Sarıyer'in İstabul'da olup semt kültürünün, emekçi mahallelerinde dayanışma kültürünün hala devam ettiği ender ilçelerinden olduğunu söyleyerek başladı. Başkan, öğrencilerin, emekçilerin, emeklilerin yaşam zorluklarının her geçen gün arttığını ve patronların krizinin tüm Türkiye’de olduğu gibi Sarıyer’de de emekçilerin üzerine yıkılmış bir halde olduğunu belirtti. Sarıyer’in ormanlarını ‘’çılgın projeler’’le yağmalayan, Sarıyer’e baktıklarında doğasını, güzelliklerini, gençlerinin sağlıklı gelişim ihtiyaçlarını değil de rant ve talanı gören patronların, sarıyer için yaptıkları, planladıkları büyük rant projelerinin karşısında, Sarıyer’in talanına karşı mücadele etiklerinin altını çizen Başkan, büyük bir akılsızlığın ürünü devasa rant projelerinin karşısına örgütlenerek çıktıklarını, düzen siyasetinin umutsuzluğuna hapsedilmiş Sarıyer halkına umudu mahalle mahalle sokak sokak kapı kapı taşıdıklarını söyledi.

Bade Başkan,

TKP, tüm Türkiye’de halkçı belediyecilik örneklerini yaratmak, bu düzene mahkûm olmadığımızı göstermek için seçimlere giriyor. TKP, kentlerimizin nasıl talan edileceğinin konuşulması işlevi gören belediye meclislerine halkın temsilcisi olan komünistleri sokmak için seçimlere giriyor. Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de patron partilerinin adayları Sarıyer’in gecekondularında yaşayan halkı tapu yalanlarıyla kandırmaya çalışıyor ya da açıkça tehdit ediyor. Bu düzende ormanların yağmalanması da evinizin başınıza yıkılması da normaldir çünkü. Patron partileri seçimlerde Sarıyer’in zenginliklerini yağmalamak, belediye bütçesini rantçılara dağıtıp belediyeyi borca batırmak için yarışıyor. Sarıyerli işçilerden, öğrencilerden oluşan TKP Belediye Meclisi adayları da onlardan hesap sormak için seçimlerde yer alıyor. Komünistlerin olduğu belediye meclislerinde ormanlarımızı hangi müteahhitlere yağmalatacaklarını o kadar kolay konuşamazlar. Halka hesap vermek zorunda kalırlar.

Açılışta Yapıcılar Orkestrası bir de dinleti gerçekleştirdirdi.