Sarıkamış'ta telesiyej arızası: 300 kişi mahsur kaldı

Kars, Sarıkamış'ta bir kayak merkezinin telesiyejinin arızalanmasının ardından 300 kişi saatlerdir mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında çocuklar da olduğu bildiriliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kayak merkezinde telesiyej arızası sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi mahsur kaldı.

CNNTürk'ün haberine göre, Sarıkamış'ta bir kayak merkezinin telesiyejinde arıza meydana geldi.

'SOĞUKTAN ÜŞÜYORUZ, ÇOCUKLAR AĞLIYOR'

2 saatten uzun süredir arızalı bulunan telesiyejde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi mahsur kaldı.

Telesiyejde mahsur kalan bir vatandaş, "İki saati aşkın süredir kayak bölgesinde asılı kaldık. AFAD'ı aradık. Üşüyoruz. İlgileniyoruz diyorlar ama çok sayıda insan var. Soğuktan üşüyoruz. Çocuklar ağlıyor. Kısım kısım ilerliyor şimdi" dedi.