Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Gücü yetmiyor...

DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül, 'Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim ancak bazı şeylere gücü yetmediğini düşünüyorum' dedi.

CHP’den Şişli yerine Eyüp adayı yapılmak istenen ve bunun üzerine istifa edip DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, 'Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim ancak bazı şeylere gücü yetmediğini düşünüyorum' dedi.

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

"CHP’nin oylarını böldüğünüze dair yapılan eleştiriler için ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "Ben 2009 seçimlerinde Demokratik Sol Parti’nin adayıydım. Sayın Baykal ile o dönemde yollarımız ayrılmıştı. Sayın Baykal’a da sağlık ve şifa diliyorum. O günün şartları oydu. O seçimlerde 99.200 oy aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Muharrem Sarıgül diye bir arkadaştı 30.000 oy aldı, AK Parti adayı da 28.000 oy aldı. 2009 seçimlerinde ben DSP’nin adayı olduğum zaman CHP’nin oylarını bölmedim ki. Bütün yurttaşlarımız yerel seçimlerde partilerden daha çok adaylara ve şahıslara bakıyor" dedi.

DSP Genel Başkan Adayı olmak gibi bir niyetiniz var mı?" sorusuna da yanıt veren Sarıgül, "Ben DSP’nin kurumsal kimliğine bunu sevgisizlik olarak görürüm. Ancak soruyu soran arkadaşlara da şunu ifade etmek isterim. DSP’nin Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal’dır ve kendisiyle tam bir anlaşma ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Benim görevim DSP Genel Başkanlığı değil. Benim görevim Şişlili yurttaşlarımı mutlu etmek. Benim görevim, Şişli’nin katma değerini daha da yükseltmek. Benim görevim, Şişli’nin ışığını yakmak" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na ilişkin ise, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim. Ancak onun bazı şeylere gücü yetmediğini düşünüyorum. CHP’nin kurumsal kimliğine benim saygım sonsuz" diye konuştu.