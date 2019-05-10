Sarıgül’den adaylık açıklaması

Mustafa Sarıgül, DSP'den İstanbul adayı olacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Yerel seçimlerinde DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül’ün bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiası gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddialara tepki gösteren Sarıgül, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül eski danışmanı Mustafa Gültekin, "DSP İstanbul Büyükşehir Adayı Sarıgül olur ise şaşırmayın" iddiasında bulunmuştu.