Sarıgül: CHP'nin içinde iktidar istemeyen bir kadro var

CHP'den istifa ederek DSP'den aday olmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül, adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.

Sarıgül, "Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar" dedi.

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şöyle: