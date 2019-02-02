Sarıgül: CHP'nin içinde iktidar istemeyen bir kadro var

CHP'den istifa ederek DSP'den aday olmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül, adaylığına dair açıklamalarda bulundu.
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.
Sarıgül, "Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar" dedi.
Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ana muhalefetin belediye başkan adaylarını geç açıklamasından dolayı sıkıntılar var.
- Ben sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim. Ben kendisinin iyi niyetli olduğunu biliyorum ama üzüntüm şudur. Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar.
- Yerel yönetimlere bakan genel başkan yardımcısının görevi adayları bir an önce belirlemek. Ordu Milletvekili.. Ordu’da daha düne kadar aday belli değildi. CHP’de iktidara hazırlık yapan kadronun az olduğunu ve Kılıçdaroğlu’na eksik bilgi verdiğini düşünüyorum.
- Yarın DSP’nin genel merkezi toplanacak ve yarın resmi karar verilecek. Ama sayın Önder Aksakallı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bana gönüllerini ve kalplerini açtılar. DSP zaten yabancı olduğumuz bir parti değil.
- Bazı şeyleri hissedersiniz. Barcelona’nın antrenörüsünüz, Messi’yi oynatmıyorsunuz, nasıl kazanacaksınız? CHP’den kimse arayıp PM’nin eğilimi bu yönde demedi. 48 aydır çalışıyorum. Belediye başkanlığında siyasi yaşamda boşluk verirseniz olmaz. Kır gezilerini, pikniklerini, cenazelerini kaçırmadım. Sabah 6’dan gece 11’e kadar yurttaşlarımla beraberim. Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli olduğunu biliyorum ama yaklın çevresinin bana karşı baraj kurduğunu hissediyorum.
- Ben DSP ve CHP’liyim. 80 öncesi CHP’liyim. Ben rahmetli Ecevit’in talebesiyim. Rakiplerimin hatalarını, eksiklerini anlattığım zaman çözüm önerilerini de anlattığı bir anlayıştan geliyorum. Şişlili yurttaşlarım beni göreve çağırmasa ben nasıl böyle bir göreve talip olabilirim. Işığı sönen Şişli’nin ışıklarını yakacağız.