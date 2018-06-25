Sarıeroğlu: Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada 'Ne yaparlarsa boş. Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler. Olay net, bu iş bitmiştir' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, "Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu şöyle konuştu:

"Yenilgiyi hazmedemeyenler, her zamanki gibi bu mutluluğa gölge düşürmek için sabahtan beri gayret içindeler. Ne yaparlarsa boş. Artık milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler. Öyle sağa sola çamur atarak bu zaferi gölgeleyemeyecekler. Olay net, bu iş bitmiştir. Millet Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile Cumhur İttifakı ile yola devam demiştir."