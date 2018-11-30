Sarı yelekliler Brüksel'de eylem yaptı

Fransa'da yakıt fiyatı eylemleriyle ortaya çıkan sarı yeleklilerin eylemelri Brüksel'e sıçradı. Brüksel'deki eylem yüksek vergilere ve hayat pahalılığına karşı yapıldı.

Fransa'daki akaryakıt protestolarıyla ortaya çıkan sarı yelekliler, Brüksel'de yüksek vergiler ve hayat pahalılığına karşı eylem gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde, polisin müdahalesinin ardından polisle çatışma yaşandı.

Brüksel polisinden yapılan açıklamada sarı yeleklilerin taş atmaya başladığı, bunun üzerine göstericilere karşı tazyikli su kullanıldığı belirtildi.

Eylemde gözaltılar da olurken, polisin açıklamasına göre eyleme 300 kadar kişi katıldı. Bunlardan 60'ı "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin "tehlikeli cisimler taşıdıkları" öne sürüldü.