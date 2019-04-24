Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi’ndeki etkinliği gerekçesiz iptal edildi

Jinekolog Dr. Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde bugün katılacağı duyurulan etkinlik, eşi Ahmet Davutoğlu'nun hafta başındaki açıklamalarının ardından iptal edildi. Medipol Üniversitesi'nin kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ve AKP’yi eleştirdiği açıklamasının hemen ardından, eşi Sare Davutoğlu’nun Medipol Üniversitesi’nde bugün katılacağı program iptal edildi.

T24'te yer alan habere göre, Davutoğlu’nun hafta başındaki açıklamasından iki saat sonra Sare Davutoğlu’nun katılacağı programa dair afişlerin indirildiği bildirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu üniversitedeki etkinliği düzenleyen öğrencilere programın iptali konusunda herhangi bir gerekçe bildirilmedi.

Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin öğrencileri, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun doktor eşi Sare Davutoğlu’nu üniversitedeki bir etkinliğe davet etti. Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilen, Genç Yeryüzü Doktorları grubu tarafından organize edilen "Tıbb-ı Nebevi: Tarihi Bağlamı ve Yeniden Yorumlanması" başlıklı program için afişler bastırıldı. 24 Nisan’da Güney Kampüs’te yapılacağı açıklanan programın afişleri üniversitenin tüm binalarına asıldı.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SONRA İPTAL EDİLDİ

Davutoğlu’nun hafta başındaki açıklamasından iki saat sonra, Sare Davutoğlu’nun konuşma yapacağı programın afişleri fakülte binalarından indirildi. Etkinliği düzenleyen öğrencilere ise programın yapılmayacağı bilgisi verildi ancak herhangi bir gerekçe iletilmedi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu, hafta başında Erdoğan’a karşı manifesto niteliğinde bir metin yayımlamıştı. Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı konuşulan Davutoğlu, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmiş; muhaliflerin tutuklanması, hukuk ihlalleri, YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçim galiplerine mazbata vermemesine tepki göstermiş ve milletin tercihlerinin iktidar aleyhine değiştiğinin altını çizmişti.