Saray'dan düzeltme: Erdoğan, Adnan Oktar'a 'ahlaksız' dememiş...

Dün basına yansıyan ve AKP medyası dahil birçok yerde haberleştirilen Erdoğan'ın Adnan Oktar açıklamalarına düzeltme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adnan Oktar ve cemaatine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak sarf ettiği belirtilen sözlere düzeltme geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Adnan Oktar hakkında bir yorumda ya da açıklamada bulunmadığını duyururken, Erdoğan'ın sözleriyle Cemaat mensubu olan ve şahsen tanımadığı bir eski komşusundan bahsettiği aktarıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanımızın Adnan Oktar’la ilgili bir yorumu ya da onu ‘komşu’ diye nitelemesi söz konusu değil. Yanlış başlıklarla sunulan haberler, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan mülakatın Pazar günkü gazetelerde çıkan metnini anlamamalarının göstergesi olsa gerek. Cumhurbaşkanımız, FETÖ mensubu olan ve şahsen tanımadığı bir eski komşusundan (ve onun oğlundan) söz ediyor."