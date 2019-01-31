Saray'daki toplantıya katılmayan tek isim dikkat çekti...

Sinemada yapımcıların paylarını arttırmaya yönelik tartışmalarda öne çıkan isimlerden Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi isimler Saray'daki toplantıya katılırken, Cem Yılmaz toplantıya gitmeyen tek isim oldu.
Perşembe, 31 Ocak 2019 07:23

Geçtiğimiz ay Mars Group ile film yapımcıları arasında gelir dağılımı üzerinden başlayan tartışma sonrası Saray'da bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sinema yasası"nı onayladığı görüşmede Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Ata Demirer, Burak Özçivit, Şahan Gökbakar, Bülent İnal gibi isimler yer alırken, sürecin öne çıkan isimlerinden olan ve Mars Group ile sert tartışmalar yapan Cem Yılmaz'ın Saray'a gitmemesi dikkat çekti.

Yılmaz'ın toplantıya gitmeme kararının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 