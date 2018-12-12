Saray'daki seçim ittifakı görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi.
Saat 16.00'da başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusu ele alındı.
İki lider yerel seçim gündeminde üçüncü kez bir araya gelmiş oldu. Son görüşme 21 Kasım'da yapılmıştı. Önceki görüşmeler yaklaşık 40'ar dakika sürmüştü.
AÇIKLANACAK ALTI İL VAR
AKP 74 ilin belediye başkanını açıklamıştı.
İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
Kalan altı ilin -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle- "jest olarak" MHP'ye bırakılabileceği iddia ediliyor.