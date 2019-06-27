Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da

Yurtdışı gezilerinde kullandığı lüks çantalarla gündem olan Emine Erdoğan, Japonya gezisine de 50 bin dolarlık çantayla gitti.

Yurtdışı gezilerinde Chanel ve Hermes gibi lüks çantalarını kullanan Emine Erdoğan Japonya gezisinde de yine lüks bir çantayla görüntülendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Japonya'ya' giden Emine Erdoğan, 50 bin dolarlık Hermes marka çantasını taktı.

Daha önce yapılan lüks harcamalar için "İtibardan tasarruf olmaz" savunması yapan Erdoğan'ın, ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşi menüsü de tartışma konusu olmuştu.

ÇANTA NASIL YAPILIYOR?

Hermes adlı lüks çanta timsahların derisinin alınmasıyla yapılıyor.

Hermes'in timsahlara nasıl zarar verdiğini gösteren video: