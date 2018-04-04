Saray'da Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi

Ankara bugünü oldukça hareketli geçirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da Suriye konulu üçlü zirvede buluşacak.

Akkuyu'nun temel atma töreni için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından dün akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Ankara'ya geldi.

Ruhani'yi Ankara'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian karşıladı.

YOĞUN TRAFİK

Bu sabah ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Erdoğan arasında saat 10.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ise saat 12.30'da yine Saray'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre saat 15.00'te çalışma yemeği olacak ve ardından saat 17.00'de ortak basın toplantısı yapılacak.

İdlib, Afrin ve Menbiç'teki gelişmelerin tartışılacağı toplantıda, Suriye’de nasıl bir "Anayasa" ile yola devam edileceği de masaya yatırılacak.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri 22 Kasım 2017’de Soçi’de de üçlü zirvede bir araya gelmişti.

RUHANİ'DEN ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA

Ruhani ABD ve İsrail'in Suriye'de oynadığı role ilişkin Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "ABD, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşı, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyor” dedi.

Ruhani, Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyonist güçlerin müdahalesi var ve bu sorunları artırıyor. Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı duymuyor, Suriye topraklarını bombalıyor, teröristlere destek veriyorlar. Bunlar Suriye'deki sorunları daha ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.