Saraya yeni araçlar geliyor: İhale açıldı

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM için sürücüleriyle birlikte 35 yeni araç kiralanacak.

2019’un tasarruf yılı olacağını söyleyen hükümet, tasarruf tedbirlerinin dışında tutulan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM için sürücüleriyle birlikte 35 yeni araç kiralayacak. Saray için kiralanacak araçların altısının “yabancı menşeli” olması istendi.

Ekonomide yaşanan kötü gidişin ardından “kamuya araç alımlarının sınırlandırılacağı, yerli ürünlerin tercih edileceği” ve bu yılın tasarruf yılı olacağını açıklayan hükümet, araç saltanatından vazgeçmiyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye altısı yabancı menşeli, sürücülü 35 yeni araç kiralanması için ihale açıldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açılan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için yirmi beş araç kiralanacak. Altısı yabancı menşeli araçlar için 25 de şoför kiralanacağı bildirilen ihale ilanına göre, araçların kullanım süresi iki yıl olacak.

OTOMATİK KLİMA, KARARAN AYNA

Yabancı menşeli araçlar için 2017 yılı ve sonrası üretim şartı getirilirken araçlarda, elektrikli ve ısıtmalı ayna, otomatik kararan dikiz aynası, siyah renk, otomatik klima, anahtarsız çalışma sistemi gibi özellikler istendi.

Yerli menşeli 19 araçta ise siyah ve metalik gri renk, yokuşta kalkış destek sistemi, geri görüş kamerası ve fren destek sistemi gibi özelliklerin bulunması istendi.

KIYAFETLER TAŞERONDAN

Araçların bakımını da ihaleyi kazanacak firmanın yapması istenen ihale şartnamesinde iki yıl boyunca bu araçları kullanacak şoförlerin kıyafetlerinin de yüklenici firma tarafından temin edilmesi şartı getirildi. Sürücülere maaş olarak ise brüt asgari ücretin yüzde 39 fazlasının verileceği de bildirildi.

YABANCI KONUKLAR İÇİN 10 ARAÇ

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’na ise 10 araç, 11 sürücü kiralanması için ihale açıldı. TBMM’yi ziyaret edecek yabancı ülke meclis başkanları ve beraberlerindeki parlamento heyetlerinin kullanımı için kiralanacak araçların kullanım süresi dokuz ay olarak belirlendi.

Araçların üretim tarihinin 2014 yılı ve sonrası olması istenen ihale şartnamesinde ayrıca siyah, lacivert veya füme metalik renk, turbo dizel motor, çift bölgeli tam otomatik klima, elektronik patinaj önleme sistemi gibi özellikler sıralandı.