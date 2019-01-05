Saraya MİT'ten transfer: Yeni atama kararları yayımlandı

MİT müsteşar yardımcısı Mustafa Çırak, Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine eski AKP milletvekili Mehmet Uğur Dilipak atandı.

Yeni sistem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan "Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu"na eski MİT müsteşar yardımcısı Mustafa Çırak getirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, başkanlık sistemi ile birlikte Saray’da kurulan dokuz politika kurulundan biri olan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten İlker Astarcı getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine eski AKP milletvekili Mehmet Uğur Dilipak atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul getirildi.

TİGEM’de açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Bekir Karacabey atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp getirildi.