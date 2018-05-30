Saray'a ABD'deki gibi başkanlık ofisi yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Saray'a ABD'deki gibi başkanlık ofisi yapımına başlandığı öğrenildi.

Saray'a "başkanlık ofisleri" kurulmasına ilişkin çalışmayı, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da doğruladı. Uyum çalışmalarını yürüten ekibin, ABD’deki başkanlık sisteminden aldığı bu yapıya göre, "yürütmeyi izlemek" üzere ofisler kurulacak. Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulacak en az 5 ofiste, bakanlıkların yürüttüğü politikalar izlenecek ve önerilerde bulunulacak.

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) oluşturulacak bu yeni yapıda Cumhurbaşkanlığı, müsteşarlık olarak yeniden dizayn edilecek. Sayıları 38’i bulan danışman kadroları, yeni yapıda bağımsız değil, ofislerin çatısı altında çalışma yürütecek. Ofisler, hukuk, dış politika, ekonomi, çevre ve tarım gibi başlıklarda oluşturulacak. Bu ofislerde en az 5 danışman veya bürokrat görev alacak.

Cumhurbaşkanı bu ofislerden hem ilgili bakanlıkların hem bağımsız kurumların çalışma alanları hem de güncel konularla ilgili çalışma isteyecek. Bu çalışmalar rapora dönüştürülerek cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı bu raporlardan yararlanarak ya ilgili bakanlıklardan bu yönde icraat yapmasını isteyecek ya da kendi yetkileri çerçevesinde hayata geçirecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yeni yapıda güvenlik danışmanı olmayacağını, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan MİT, Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi Genelkurmay Başkanlığı’nın da doğrudan cumhurbaşkanıyla çalışacağını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak son toplantının ardından yayınlanması beklenen KHK’lar tüm bu konuları düzenleyecek.