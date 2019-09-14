Saraya 4 lüks araç daha: 80 milyon lira ödenecek

Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Almanya’dan Ankara’ya dört adet yeni S600 Maybach araç gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Almanya’dan Ankara’ya dört adet yeni S600 Maybach araç gönderildiği öğrenildi. Mercedes- Maybach S 600 Pullmann Guard model araçların "son derece güvenli olduğu" belirtiliyor.

TÜRK NAKLİYE ŞİRKETİNE TESLİM EDİLDİ

Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, yaklaşık dört ay önce tamamlanan siparişlerde, Mercedes - Maybach’lar 9 kat zırhlanmış olarak Mercedes’ten satın alındı ve gönderi için önceden belirlenen, güvenliklerin alındığı bir Türk nakliye şirketine teslim edildi.

ARAÇLARIN TÜRKİYE FİYATI YAKLAŞIK 80 MİLYON TL

Araçların Türkiye fiyatının toplam 80 Milyon TL olduğu ileri sürülüyor. Her bir aracın 5.5 tonun üzerinde olduğu ve bir TIR’a iki araç sığarken, Ankara’nın hepsini tek tek yüklettiği, arka arkaya dört TIR’ın bu şekilde Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.