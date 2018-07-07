Saray kulisi: Coca Cola Başkanı Muhtar Kent'e, kimyacı Aziz Sancar'a bakanlık teklifi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü açıklaması beklenen yeni hükümet, kamuoyuyla yeni yol haritasını paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 9 Temmuz'da yemin etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesini açıklayacak. İl Başkanları toplantısında "partili olmayan bakanlar" diyen Erdoğan'ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5’i geçmeyeceği belirtiliyor.

Yeni kabine için Nobel ödüllü kimyacı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları kulislerde konuşuluyor..

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor.

Nobel kimya ödülü sahibi Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor.

Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor.

Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.