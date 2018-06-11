'Saray ittifakında deprem var, kesinlikle dağılacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Cumhur ittifakı örtülü olarak birbiriyle kavga ediyor. Bu testi artık çatladı, su kaçırıyor. Hiç şüphesiz bu ittifak 24’ünden sonra dağılacak. 24’ünden sonra cumhur ittifakında deprem var' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fox TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR'

Özel, telefonlarının dinlendiğini belirtirken, “Telefonlarımız her an dinleniyor. Adalet Yürüyüşü’nde dinlendiğimiz ortaya çıktı, savcılığa başvurduk, ilk fırsatta ifade vereceğiz. Bazen dinlendiğimizi bile bile ters köşe yapıyoruz. Başka bir şey söylüyoruz ve ona siyaseten tedbir aldıkları oluyor. Adalet Yürüyüşü’nü şeytanlaştırıyorlar, orada bir şey bulacaklardı ama ne kadar temiz, özgüveni yüksek bir yürüyüş yapmışız ki dinlemeye rağmen topluiğnenin başı kadar bir şey yakalayamadılar” dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI 24’ÜNDEN SONRA DAĞILACAK'

“Bahçeli, acil durum freni olarak af butonunu çekti. Af, nitelikli çoğunlukla meclisten çıkar. Şu an Meclis kapalı. Kapalı fırından ekmek çıkar mı? Kapalı meclisin af çıkaracağını söylemek, kader mahkumlarının temiz duygularını istismar etmekten başka bir şey değil. Bahçeli, oy toplamaya çalışıyor ama bedelini Erdoğan ödüyor çünkü çıkıp bir şey söyleyemiyor. Aralarında yıldız savaşları yaşanıyor. Cumhur ittifakı örtülü olarak birbiriyle kavga ediyor. Bu testi artık çatladı, su kaçırıyor" diyen Özel, "Bu testiyi 24’üne kadar götürebilecekler mi o da belli değil. Aka aka gidiyor ama tamamen de boşalabilir. Hiç şüphesiz bu ittifak 24’ünden sonra dağılacak. Sahada bakıyorsunuz, AK Partililer, ‘24’ünden sonra MHP yok, AK Parti’ye oy verin’, MHP’liler de, ‘Erdoğan’a oy istemiyoruz, MHP’ye oy verin başkanlıkta bildiğinizi yapın’ diye çalışıyor. Bunu duyan taraflar birbirlerine bileniyor, 24’ünden sonra ortaya çıkacak büyük kavganın öncü titreşimleri bunlar, 24’ünden sonra cumhur ittifakında deprem var. Cumhur ittifakı şimdi çatırdıyor, 24’ünde enkaza dönüşecek" ifadelerini kullandı.