'Saray bahçesindeki hurma ağaçları 'üşümesin' diye yurtdışından ısıtma tertibatı getiriliyor'

İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesindeki hurma ağaçları için ısıtma tertibatı getirtileceğini açıkladı.

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dair iddiada bulunan Akşener, bahçedeki hurma ağaçları için ülke dışından ısıtma tertibatı getirileceğini söyledi.

Akşener, "Saray’ın bahçesine ektiği hurma ağaçları üşümesin diye yurtdışından ısıtma tertibatı getiriliyor. Şaşırdınız değil mi? Ama vatandaş bu kış nasıl ısınacak, bunu düşünmüyor. AK Parti’ye oy vermiş aziz vatandaşlarım, bu iktidar sizin bildiğiniz iktidar değil artık. Onu hurma ağaçları üşümüyor ama benim vatandaşım bu kış üşüyecek" diye konuştu.