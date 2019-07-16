Saraçoğlu Mahallesi için sevindiren karar

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma alanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi için açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme bu gerekçelerle dava konusu işlemleri de iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan dava sonucuna ilişkin şunları söyledi:

“Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanına dair 1994 yılında bu yana her türlü rant girişimine kararlı bir şekilde mücadele ettik. Saraçoğlu Mahallesi'nin altına otopark yapılmasını da içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal edildi. Saraçoğlu için mücadelemiz devam ediyor. Yürüttüğümüz mücadele sonucunda Saraçoğlu’nu katledecek imar planlarına dair işlemler iptal edildi. Bu kararlarla haklılığımız bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Karşımızda çok büyük bir güçte olsa, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın planları Emlak GYO’nun milyonlarca metrekare inşaat ve sermaye birikimi de olsa biz çok güçlüyüz. Çünkü çok haklıyız. Bu bize Saraçoğlu Mahallesi’nin bir ağacına bir binasına ve toprağın altına girmeye çalışan her iş makinesine karşı durma hakkı veriyor. Halkımıza bu güzel kararı duyurmak istedik. Hayırlı olsun. Umarız yakında Saraçoğlu’nu kamusal anlamda yeniden kazanmanın mutluluğunu da yaşarız.”