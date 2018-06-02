Santorini külleri, Smyrna'nın tarihini ortaya çıkaracak

Smyrna Antik Kenti kazılarında bulunan, Santorini Volkanı'na ait küllerin önemli bir tarihi ortaya çıkaracağı belirtildi.

Smyrna Antik Kenti kazılarında bulunan, Santorini Volkanı'na ait küllerin önemli bir tarihi ortaya çıkaracağı belirtildi.

Smyrna Antik Kenti kazılarında bulunan küllerin, 3 bin 600 yıl önce tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri olarak gösterilen Santorini Volkanı'na ait olduğu belirilerek, Smyrna tarihine dair önemli verilere ulaşılacağı kaydedildi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, "Bu küller incelendiğinde bütün Akdeniz'in kaderini etkileyen bu patlamanın Smyrna'da nasıl değişikliklere neden olduğunu, buradaki insanları ve kültürü nasıl etkilediğini görme olanağını sunacak" dedi.

Kazılarda İzmir'in kuruluşuna dair önemli verilere ulaşıldığını söyleyen Tanrıver, "Yunan kentinde insanların nasıl evler yaptığını, şehir planlamasının nasıl olduğunu Smyrna'da görmek mümkün. Ege dünyasının en erken yazılı eserine de burada rastlandı. Anadolu'da ilk büyük Yunan tapınağı olarak kabul edilen Athena Tapınağı da burada bulunuyor" dedi.

Tanrıver, antik kentlerde bu küllerin takibinin önemli bir çalışma olduğunu anlatarak, "Burada daha kapsamlı bir çalışmayla o külleri saptadık şimdi onların tarihsel sağlamasını yapıyoruz. Bu çalışma arkeoloji camiasına şunu sağlayacak. Biz bu patlamanın tarihini biliyoruz. Bu küller incelendiğinde bütün Akdeniz'in kaderini etkileyen bu patlamanın Smyrna'da nasıl değişikliklere neden olduğunu, buradaki insanları ve kültürü nasıl etkilediğini görme olanağını sunacak. Bize adeta bir mihenk taşı gibi bir gösterge olacak. Smyrna'da tam tarihlendiremediğimiz bazı olayları da kronolojik olarak sıralama imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.