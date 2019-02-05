Sansür verilerine de sansür: Bakan 'aleyhte algı oluşur' diye açıklamadı!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, erişim engelleme verilerini 'Türkiye aleyhine kullanılır' gerekçesiyle açıklamadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, internet siteleri hakkında verilen erişim engelleme kararlarına ilişkin soruyu, “Söz konusu iş ve işlemlere ilişkin rakamların yalnızca ülkemiz tarafından açıklanması, uluslararası düzeyde bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız bir algı ve bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermektedir” diyerek yanıtsız bıraktı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye’de internet sitelerine uygulanan erişim engelleme kararlarını ve engelleme kararlarının hangi suçlar kapsadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşımıştı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Bakan Turhan, önergeye verdiği yanıtta erişim engelleme kararının yasal dayanağına atıf yaparken bu konuda veri açıklamadı.

Bakan Turan verdiği yanıtta, “Başka ülkeler tarafından resmi olarak toplu bir şekilde açıklanmayan söz konusu iş ve işlemlere ilişkin rakamların, yalnızca ülkemiz tarafından açıklanması, uluslararası düzeyde bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız bir algı ve bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermektedir” görüşünü dile getirdi.

CHP’li Özel, “Ancak özellikle Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından verilen ve genellikle ifade özgürlüğüne yönelik olduğu tahmin edilen kararlara ilişkin bakanlığın hiçbir değerlendirme yapmıyor olması gizlenen verilerin büyüklüğünü gözler önüne seriyor” diye konuştu.